Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi model oluyor

KONYA (Habermetre) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla Libya Belediyeleri'nde görevli itfaiye personeline yönelik "Yangına Müdahale, Arama Kurtarma ve İlk Yardım Eğitimi" veriyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Libyalı itfaiyecilere sertifika verilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığıyla yurt dışındaki itfaiyecilere eğitim vermeye devam ediyor. Konya İtfaiyesi son olarak Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında Libya'dan gelen 20 itfaiyeciye yönelik "Yangına Müdahale, Arama Kurtarma ve İlk Yardım Eğitimi" eğitimi başlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde devam eden programda Libyalı itfaiyeciler; yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale, ilk yardım ve olay yerine inceleme konularında hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim alıyor.

"Eğitimlerden ciddi derecede faydalandık"

Libya'dan gelen itfaiye grubunun Başkanı Muhamed Tayep, Konya İtfaiyesi'nin verdiği eğitimlerden faydalandıklarını ifade ederek, "Aldığımız dersler iyiydi. Eğitim sürecinde yangınla mücadelenin nasıl yapılacağını; arama kurtarma, ilk yardım, doğal afetlerle mücadele konularını öğrendik. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin çok gelişmiş ve ileri düzeyde ekipmanlara sahip olduğunu gördük. Buradaki eğitimimiz esnasında ciddi derecede faydalandık" dedi. Bir diğer Libyalı İtfaiyeci Faysal Ali ise, "Burada gerek ekipman olsun, gerek personelin tecrübesi olsun üst düzeyde. Türkiye Devleti'ne teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Libya'daki birçok kuruma değişik alanlarda eğitim desteği vermekte. Türkiye Devleti'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, itfaiyecilere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan Libyalı İtfaiyecilere sertifika verilecek. AB Haber Merkezi

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