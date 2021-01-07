Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 2020 yılında 7 milyon liralık destekte bulundu

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve sanayi şehri Konya'da, çiftçilere 2020 yılında 7 milyon lira tutarında üretim desteğinde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve sanayi şehri Konya'da, çiftçilere 2020 yılında 7 milyon lira tutarında üretim desteğinde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin geçtiğimiz sene içinde Konya genelindeki tüm çiftçilere 7 milyon lira tutarında fide, fidan, tohum ve tarımsal ekipman desteğinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla diğer yatırımların yanında, tarıma ve tarım projelerine destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Tarımsal kalkınmayı yerel kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerini belirten Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Çiftimizin kalkınması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılı desteklemelerimiz kapsamında Konya genelindeki çiftçilerimize 7 milyon lira değerinde fide, fidan, tohum ve tarımsal ekipman desteği sağladık. Bunların arasında 2 milyon 750 bin adet çilek fidesi, yaklaşık 80 bin adet meyve fidanı, 100 bin kilonun üzerinde Macar fiği tohumu, 1100 kilo yerli ve milli susam tohumu ve çeşitli tarımsal makine ve ekipman desteği bulunuyor. Ayrıca 2020 yılında 15 bin çiftçimize çeşitli konularda tarımsal eğitim verdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın