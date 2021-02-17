Konya Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya karşı teyakkuz halinde
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Konya Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya karşı teyakkuz halinde

17.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:28
Konya Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya karşı teyakkuz halinde

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 ilçede 1586 personel ve 296 araçla 24 saat yolları açık tutmak için çaba harcıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 ilçede 1586 personel ve 296 araçla 24 saat yolları açık tutmak için çaba harcıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konyalıların uzun süredir bekledi karın geldiğini hatırlattı.

Kar ve buzlanmadan günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin çaba harcadığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Kar yağışının tüm Türkiye ile Konya'da da etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konya genelinde teyakkuz haline geçti. 31 ilçemizde 1586 personel ve 296 araçla yolları açık tutma gayreti içindeyiz. Şehir merkezi ve 28 ilçedeki sorumluluk alanlarımızda nöbetçi ekiplerimiz 24 saat hizmet veriyor."

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanmaya karşı trafikte mağdur olunmaması için Konyalılardan kar lastiği takmalarını, araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını da isteyen Altay, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması halinde Büyükşehir Belediyesi'nin Acil Çağrı Merkezi'ne 444 55 42 nolu numaradan ulaşabileceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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