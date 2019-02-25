Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" Programı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum (1)
- Salondan detay Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı Bakan Kurum'un konuşması KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye çıkışı
Bakan Kurum'un konuşması KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi "Benim Şehrim" programı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.
Kaynak: AA