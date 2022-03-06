Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Altay Açıklaması

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsisini yaptığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehre kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi'nin yapım çalışmaları sürdüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, proje tamamlandığında, gerek altyapısı gerekse üstyapısıyla Konya'ya yakışır modern bir sanayi sitesinde hizmet üreteceğini belirtti.

Ayrıca taşınma süreci sonrası şehrin çehresinin değişeceği kaydedilen açıklamanın devamında Başkan Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Yeni Sanayi Sitesi inşaatı TOKİ tarafından Aslım Caddesi bölgesinde süratle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak arsa tahsisini yaptığımız proje, dört etapta 2 bin 690 sanayi ve 134 ticari dükkandan oluşuyor. Proje tamamlandığında esnaf altyapısı ve üstyapısıyla Konya'ya yakışır modern bir sanayi sitesinde hizmet üretecek. Taşınma süreci sonrası şehir merkezindeki kirli görüntü ortadan kalkacak, şehrin çehresi değişecek. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon olan bu önemli projeyi 2023 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz."