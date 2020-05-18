Konya Büyükşehir Belediyesi, araç ve yaya trafiği için düzenlemeler yapıyor Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla araç ve yaya trafiğine yönelik düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla araç ve yaya trafiğine yönelik düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, trafik akışını etkilemeden hayata geçirilen çalışmaların sonunda trafikte kalıcı rahatlık sağlanacağını belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu hafta sonu Akıncılar Caddesi ve Tuzdeve Yolu Caddesi'nin kesiştiği alanda ilave düzenleme ve şerit çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Konyalıların yoğun olarak kullandığı alanlardan olan Zafer Meydanı-Camlı Köşk ve Form bölgesinde de andezit tamiratı yaptıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"ilçelerde mahalle yolu çalışmalarına devam ediyoruz. Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattımızda çeşitli sebeplerle durmaları en aza indirmek için biri Belediye önünde diğeri de Selçuk Üniversitesi girişinde olmak üzere 2 adet S tipi demiryolu makası yaparak monte ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde başladığımız çalışma, normal günlerde tramvay seferlerini etkilemeden iki hafta içinde tamamlanacak."

Kaynak: AA