Konya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek
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Konya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek

21.01.2021 03:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 03:46
Konya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama ile 50 zabıta memuru istihdam edecek

Konya Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak ön lisans mezunları arasında açıktan atama ile 50 zabıta memuru alımı yapacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak ön lisans mezunları arasında açıktan atama ile 50 zabıta memuru alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, ön lisans programlarının ilgili bölümlerinden mezun, B sınıfı sürücü belgesine sahip, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen alanlardan yeterli puanı almış adaylara yönelik yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesince, ön lisans programlarının Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) ve Yerel Yönetimler bölümlerinden mezun olan adaylar arasından 50 zabıta memuru istihdam edilecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adayların, 22-26 Şubat tarihleri arasında "http://www.konya.bel.tr" adresinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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