Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu - Haberler
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Beyşehir'deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kamp Alanı'nda 5 bin fidan 5 bin öğrencinin eliyle toprakla buluşturuldu.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Beyşehir'deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kamp Alanı'nda 5 bin fidan 5 bin öğrencinin eliyle toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 5 bin fidanın toprakla buluşturulmasıyla 30 bin metrekarelik alanın yeşillendirilmiş olacağı belirtildi.

Fidan dikim programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, daire başkanları ile çok sayıda ilkokul, lise ve üniversite öğrencisinin katıldığı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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