Konya Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, temmuz ayı ilk toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, temmuz ayı ilk toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, toplantıda Danıştay kararıyla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuştuğu da belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bugünlerde şükrettiğimiz, beklediğimiz bir konunun halledilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 24 Kasım 1934'ten itibaren müze olarak kullanılan Ayasofya inşallah 24 Temmuz Cuma günü tekrar cemaatle buluşmuş olacak. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi böylece yerine getirilmiş oldu. Bu duyguyu bize yaşatan sayın cumhurbaşkanımıza Konya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şükranlarımı iletiyoruz. Bizim yaşlarda hepimizin Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili duygu ve düşüncesi bellidir. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır."

Kaynak: AA