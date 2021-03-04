Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay "Dinamik denetim"e çıktı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nalçacı Perşembe Pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüşerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması uyarısında bulundu.

Altay, 1 Mart'ta başlayan yeni kademeli normalleşme sürecinde Konya'nın kırmızı renkte olan yüksek riskli gruptan mavi renkteki düşük riskli gruptaki şehirler arasına girebilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların pazar yerine HES kodu sorgulamasıyla girebildiğini hatırlatan Altay, "Bulaş riskinin yüksek olduğu alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek işlerimizi hızlıca tamamlayıp ayrılmamız doğru olacaktır. Hepimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymalıyız. Şehir olarak el ele verdiğimizde ve kurallara uyduğumuzda salgının etkisini en aza indirebiliriz. Bu bizim elimizde. Yüksek risk grubundaki şehrimizde uygulanan kısıtlamalarda rahatlama olsun istiyorsak bir an önce hedefimiz olan maviye ulaşmalıyız. Tüm hemşehrilerimden bu konuda azami ölçüde hassasiyet bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat