Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte su tasarrufuna yönelik uyarıda bulunurken, "Su tasarrufu, Konya'nın en önemli konularından çünkü su fakiri şehirde yaşıyoruz.

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte su tasarrufuna yönelik uyarıda bulunurken, "Su tasarrufu, Konya'nın en önemli konularından çünkü su fakiri şehirde yaşıyoruz. Buradan çağrıda bulunuyorum; suyu tasarruflu kullanalım" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut su varlığını tasarruflu kullanmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altay, "Su tasarrufu, Konya'nın en önemli konularından çünkü su fakiri şehirde yaşıyoruz. Buradan çağrıda bulunuyorum; suyu tasarruflu kullanalım. Özellikle iklim değişikliğinden sonra Konya'nın en önemli meselelerinden biri su. Ne kadar dışarıdan su getirirsek getirelim, ne kadar projelendirirsek projelendirelim en önemlisi, mevcut su varlığımızı tasarruflu kullanmak. Bunun için ciddi kampanyalar yürütüyoruz. Hem de kayıp kaçakları azaltmakla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sadece 2020'de yaptığımız kayıp kaçak çalışmasıyla 13 milyon metreküp suyun boşa gitmesini önledik" diye konuştu.

ŞEHİT BURAK GENÇCELEP'İN İSMİ YAŞATILACAK

Öte yandan Türk Yıldızları'na ait uçağın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in isminin kentte yaşatılacağını belirten Başkan Altay, "Şehit Burak Gençcelep'in isminin yaşatılması ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Henüz nereye vereceğimiz konusunda aileyle konuşma şansımız olmadı. Endişeniz olmasın, tüm şehitlerimizin olduğu gibi şehidimizin ismini de mutlaka bir yerde yaşatacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI