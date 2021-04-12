Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım

Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte su tasarrufuna yönelik uyarıda bulunurken, "Su tasarrufu, Konya'nın en önemli konularından çünkü su fakiri şehirde yaşıyoruz.

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte su tasarrufuna yönelik uyarıda bulunurken, "Su tasarrufu, Konya'nın en önemli konularından çünkü su fakiri şehirde yaşıyoruz. Buradan çağrıda bulunuyorum; suyu tasarruflu kullanalım" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mevcut su varlığını tasarruflu kullanmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altay, "Su tasarrufu, Konya'nın en önemli konularından çünkü su fakiri şehirde yaşıyoruz. Buradan çağrıda bulunuyorum; suyu tasarruflu kullanalım. Özellikle iklim değişikliğinden sonra Konya'nın en önemli meselelerinden biri su. Ne kadar dışarıdan su getirirsek getirelim, ne kadar projelendirirsek projelendirelim en önemlisi, mevcut su varlığımızı tasarruflu kullanmak. Bunun için ciddi kampanyalar yürütüyoruz. Hem de kayıp kaçakları azaltmakla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sadece 2020'de yaptığımız kayıp kaçak çalışmasıyla 13 milyon metreküp suyun boşa gitmesini önledik" diye konuştu. 

ŞEHİT BURAK GENÇCELEP'İN İSMİ YAŞATILACAK

Öte yandan Türk Yıldızları'na ait uçağın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in isminin kentte yaşatılacağını belirten Başkan Altay, "Şehit Burak Gençcelep'in isminin yaşatılması ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Henüz nereye vereceğimiz konusunda aileyle konuşma şansımız olmadı. Endişeniz olmasın, tüm şehitlerimizin olduğu gibi şehidimizin ismini de mutlaka bir yerde yaşatacağız" dedi. 


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Muharrem Erdemir
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Suyu tasarruflu kullanalım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:04:41. #1.14#
title