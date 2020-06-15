Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Koronavirüs hasta sayımızda artış var
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Koronavirüs hasta sayımızda artış var

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentteki koronavirüs vaka sayısında son günlerde artış olduğunu ancak şu an kriz oluşturacak durumun olmadığını belirterek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi sorunlarla...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Koronavirüs hasta sayımızda artış var
15.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:37
KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentteki koronavirüs vaka sayısında son günlerde artış olduğunu ancak şu an kriz oluşturacak durumun olmadığını belirterek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini kaydetti.

Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen hafta yaptığı basın toplantısında Konya'da hasta sayısının artışına dikkat çekti. Kentte, vaka sayısının iki haneli rakamlara düşmeye başlaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, geçen hafta sadece Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır binası ile Beyhekim Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmesi, diğer hastanelerin de rutin işlerini yürütmesi kararını almıştı. Ancak hasta sayılarında artış nedeniyle tedbir amaçlı kentteki tüm hastanelerin daha önceki süreçte olduğu gibi pandemi hastanesi görevi yapabileceği yönünde karar aldı. Bu karar ise kentte paniğe neden oldu. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, konuyla ilgili Mevlana Meydanı'nda basın toplantısı düzenleyip açıklamada bulundu. 'KRİZ OLUŞTURACAK DURUM YOK'Altay, kentteki hasta sayısında artışın olduğunu ancak şu an kriz oluşturacak durumun olmadığını, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtti. Atlay, şunları söyledi: "Konya'daki tüm hastanelerin pandemi hastanesi olması yönünde söylenti başladı. Bunun aslı şudur; salgının başladığı ilk günlerde bakanlığımız tarafından şehirdeki hastaneler, fiziki yapısı ve içindeki doktorlar nedeniyle pandemi hastanesi olarak ilan  edildi. Bu süreçte hasta sayılarının Türkiye genelinde 800'e düşmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz inisiyatif alarak,  Beyhekim'de bulunan 2 hastanemizi, ağırlıklı olarak pandemiye yönelik çalışmasına, diğer hastanelerinde normal işine dönmesine yönelik çalışma yürütmüşlerdi. Ama son bir kaç gündür ülkemizde hasta sayısı iki katına çıkınca, şehrimizde de hasta sayısında artış oldu. Bundan dolayı tekrar aslında verilen karara dönme uygulaması, tüm hastanelerin koronavirüs şikayetlerine bakması, test yapması ile ilgili bir süreç başladı. Yoksa Konya'da pandemi hastaneleri iptal edildi, tekrar yeniden başlandı diye bir şey yok. Pandemi hastanesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararda bir değişiklik olmadı."'HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ VAR'Altay, hasta sayısında artış olduğunu belirterek, "Hasta sayımızda artış var. Kriz oluşturacak, çok yoğun bir şekilde tedbir alınacak bir vaka yok ortada. Yoğun bakım ve entübe sayılarımızda bir artış yok. Şu an hastane potansiyeli, hasta sayılarına yetecek seviyededir. Doluluk oranımızda herhangi bir sıkıntımız yok" dedi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde tehlikeli bir sürecin olabileceğini belirten Altay, "Biz kurallara uymazsak, gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var. Dün Çumra'da  bir köyümüzü karantinaya aldık. Çünkü taziye ziyaretinden dolayı 22 kişide bir bulaş oluştu" dedi. 'KARANTİNAYA ALINAN FABRİKA YOK' Altay, organize sanayi bölgesinde koronavirüs nedeniyle bugün kadar kapanan veya karantinaya alınan bir fabrikanın da olmadığını söyledi. Koronavirüs konusunda resmi makamlar tarafından açıklanan bilgilere inanılması gerektiğini, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Altay, "Rakamlar bu hızla giderse kriz olma ihtimali var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Özellikle aile içinde bulaşla ilgili sıkıntı var. Taziye ziyareti, düğün ve nişan gibi törenlere dikkat edelim. Dün itibariyla Konya'daki vaka sayısı 100'ün altındadır" diye konuştu.  


- Konya

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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