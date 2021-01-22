Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti

22.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:23
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yarıyıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini uzaktan eğitimle tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Altay, mesajında öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını belirtti.

Dünyayı etkileyen Kovid-19 nedeniyle okul sıralarından uzak kalan öğrencilerin üzüntüsünü hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Altay, "Geleceğimizin teminatı olan siz yavrularımız pandemi tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle de olsa yoğun tempoda geçen bir dönemi geride bıraktınız. Hepinize verimli vakit geçirdiğiniz bir tatil dönemi diliyorum. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu dönemde bol bol kitap okuyarak kişisel gelişiminize katkıda bulunmanızı tavsiye ediyorum. Pandeminin bir an önce bitmesini ve okul koridorlarında çocuklarımızın cıvıl cıvıl seslerini duymayı hepimiz özledik. İnşallah almış olduğumuz tedbirlerle bir an önce salgından kurtulup çocuklarımızla okul sıralarında hasret giderdiğimiz günlere bir önce kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte fedakarca çalışan öğretmenlere teşekkürlerini ileten Altay, velilere de emekleri nedeniyle şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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