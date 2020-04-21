Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG'nin yönetim kurulu toplantısına katıldı
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Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Konya, Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG'nin yönetim kurulu toplantısına katıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG'nin yönetim kurulu toplantısına video konferans ile katıldı.

21.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:38
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG'nin yönetim kurulu toplantısına katıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG'nin yönetim kurulu toplantısına video konferans ile katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Konya olarak yaptıkları çalışmaları tüm dünyadaki paydaşlara anlattığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem sağlık altyapısına yapılan yatırımlarla hem de sosyal destek konusunda tüm dünyaya liderlik örneği sergilediğini vurguladı.

Salgın nedeniyle Konya'da ve Türkiye'de yapılan çalışmaları dünyadaki paydaşlara anlattığını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayıları değerlendirildiğinde Kovid-19'a karşı önemli bir başarı elde edildiği görülüyor. Ayrıca Konya olarak yaptığımız birçok örnek projeyi dünyanın çeşitli ülkelerinin şehirleriyle paylaşma fırsatımız oldu. Hem sosyal yardımlarda hem diğer ihtiyaçların giderilmesinde Konya'mız örnek projeler yürütüyor. UCLG çatısı altında da bunları paylaşarak şehrimiz ve ülkemiz adına önemli bir kazanım elde ettik. Türkiye, bugüne kadar 40 ülkeye yaptığı çok önemli sağlık malzemesi yardımlarıyla önemli bir başarıyı da elde etti."

Dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin şehri temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağı olan, Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG'nin, yönetim kurulu toplantısının, birlik başkanı Mohamed Boudra'nın katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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