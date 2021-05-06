Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, UCLG-MEWA yönetim kurulu toplantısına katıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) video konferans üzerinden düzenlediği yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) video konferans üzerinden düzenlediği yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazreti Mevlana'nın "Dert insana yol gösterir" sözünü hatırlatan Altay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından bu yana şehirler ve yerel yönetimler olarak ciddi zorluklarla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Altay, yerel yönetimlerin salgını yönetebilme potansiyeline sahip, şehirleri yeniden canlı ve çekici yerler haline getiren enerji, dayanıklılık ve inovasyon merkezleri olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle yerel düzeyde yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Pandemi sürecinde şehirlerde yaşanan sorunlarla birlikte kaynakların yetersizliğini aşmak, salgının yayılmasıyla birlikte toplumların ve ekonomilerin karşılaştığı olumsuz durumları yönetmek için UCLG olarak koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, salgın ne kadar engel çıkarırsa çıkarsın, çalışmalarımızı kesintisizce sürdürdük." diye konuştu.

"Aşılar, tüm insanlığın ulaşabileceği bir yaygınlığa kavuşturulmalı"

Aşılama ile yeni bir sürece girildiğini, aşıların tüm insanlığın ulaşabileceği bir yaygınlığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede UCLG, pandemi döneminde atmış olduğu önemli adımlara bir yenisini daha eklemeli ve dünyadaki aşılama çalışmaları hususunda bir kampanya düzenlenmesi çağrısında bulunmalıdır. 'Dünyada aşılanmadık bir kişi bile kalmasın. Koru ve korun. Haydi herkes aşıya.' şeklinde özetleyebileceğim bu kampanya ile tüm dünyada adil ve sürdürülebilir aşılama çalışmalarının teşvik edilmesi konusunda UCLG olarak farkındalık oluşturmalıyız. Eğer dünyada hep birlikte yaşıyorsak bu zorluğu da birlikte aşmalıyız. UCLG birçok konuda dünyada öncü bir kurum olduğu gibi bu konuda da bu kampanyayla birlikte tüm dünyada yerel yönetimlerden başlayarak öncülük edeceğine inancım tamdır.

Toplantıya, UCLG Başkanı Mohamed Boudra, UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA 2016-2019 Başkanı Fatma Şahin ile UCLG MEWA eş başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat