Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel bölgesinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Meram Çamlıbel bölgesinde gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Konya'ya gelenleri şehre yakışır bir şekilde karşılamayı arzu ettiklerini belirten Altay, Meram'da çay içme alanları, yürüyüş yolları, çiçek bahçeleriyle bölgenin yeniden cazibe alanına dönüşeceğini kaydetti.

Altay, öncelikle bölgedeki binaların kamulaştırma süreçlerinin tamamlandığını ve çevreye rahatsızlık veren alanlarda yıkımlar gerçekleştirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Öncelikle fore kazıklarla hem tarihi Tavus Baba Camisi'nin hem de yapacağımız imalatların güvenliğini sağladık. Şu anda üst yapı çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle Konyalıların Meram Son Durak olarak bildiği tarihi köprü alanında genel bir düzenleme çalışması tamamlanmış olacak. Böylece ziyaretçileri şehre yakışır bir şekilde karşılamayı arzu ediyoruz. Ramazan Bayramı'ndan sonra hizmete girmesini planladığımız yer altı katlı otoparkımızla birlikte inşallah Meram'da çok önemli bir dönüşümü bu yılın sonunda tamamlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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