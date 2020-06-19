Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 20 Haziran cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
19.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:40

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 20 Haziran cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, sınavın, öğrenciler, aileler ve memleket için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sınava katılacak öğrencilerin başarılı olacaklarına yürekten inandığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan her bir evladımız bizim için çok değerlidir. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Sınavlar öğrencilerin hayatında dönüm noktası olabilir ancak başarının tek kriteri değildir. Sonuç ne olursa olsun çocuklarımız için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ebeveynlere de ricam, durumu bu şekilde değerlendirmeleridir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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