Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay KOMEK'te üretim yapan kursiyerlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Alakova Kurs Merkezi ve Mefruşat Atölyesi'ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Alakova Kurs Merkezi ve Mefruşat Atölyesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, üreterek ekonomiye katkıda bulunan kadınlara kolaylıklar diledi.

İş-Kur desteğiyle hayata geçirdikleri projeyle ev hanımlarının KOMEK bünyesinde istihdam edildiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi ve ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu manada KOMEK ve ASEM'lerimizde hanım kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmeye dönük önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kurs merkezlerinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor."

Açıklamada, atölyeyle ilgili şu bilgilere de yer verildi:

"Özellikle bebek ve çocuk tekstili konusunda üretim yapılan KOMEK Alakova Mefruşat Atölyesi'nde, bebek nevresimleri, çocuk oyun çadırları, bebek oyun minderleri gibi birçok farklı kategoride üretim yapılıyor. Tulum, önlük, bone-kolluk, nevresim takımları, masa-sandalye, bebek ve çocuk tekstil ürünleri üzerine ihtisaslaşan atölyede atık malzeme ve ham bez çanta üretimleri, özel tasarım çantalar ile giyim ve diğer tekstil üretimleri de gerçekleştiriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı