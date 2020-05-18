Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın 19 Mayıs mesajı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında milli ve manevi değerlerine saygılı, ahlaklı, kendini çağın gerekleri doğrultusunda yetiştirmiş çalışkan gençlerin, yarının dünyasının en büyük teminatı olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a ayak bastığı günün 101'inci yıl dönümünün kutlandığını ifade eden Altay, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919'da başlayan mücadele, tarihte eşine az rastlanan büyük bir kahramanlık destanıdır. O gün, tüm yokluklara rağmen birlik ve beraberlik ruhuyla işgal kuvvetlerine karşı büyük bir mücadele veren ecdadımız, asla esir olmayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs'ın Gençlik Bayramı olarak kutlanması da ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü gelecek, gençlerimizin omuzları üzerinde şekillenecektir. Dün olduğu gibi bugün de devletimize ve milletimize kasteden dahili ve harici hainlere karşı en büyük kalkanımız kalpleri vatan sevgisi ile dolu gençlerimizdir.

Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde kutlandığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bu önemli günleri gelecek yıllarda daha büyük coşkuyla kutlayabilmek için bugün hepimizin korunma tedbirlerine uyması gerekiyor. Sevgili gençler, Sizlerin inancı ve kararlığıyla bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatıp tekrar şehrimizde bayramları çoşkuyla kutlayacağız. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Sizlerden istediğimiz çok çalışarak bayrağımızı daha gür bir şekilde dalgalandırmanızdır. Hepinize güvenimiz tamdır. Bu duygularla, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızı başlatan ve zaferle sonuçlandıran tüm kahramanlarımız ile vatan için, bayrak için canından geçen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, duayla anıyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs bayramını kutluyor, aziz milletimizin yiğit gençlerine sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum."

Kaynak: AA