Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Ayasofya kararı sonrasında mesajı
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Ayasofya kararı sonrasında mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle ilgili mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Ayasofya kararı sonrasında mesajı
11.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:16

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle ilgili mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından ve bu tarihi ana şahitlik etmekten gurur duyduklarını belirtti.

Ayasofya'nın, yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Danıştay, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanımızın kararı ile de Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Böylece İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabb'imize hamd ediyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazmaya devam ediyor. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un fatihi kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet'i ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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