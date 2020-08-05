Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay gençleri üniversite eğitimi için kente davet etti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olup tercih yapacak öğrencileri, Konya üniversitelerini tercih etmeye davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olup tercih yapacak öğrencileri, Konya üniversitelerini tercih etmeye davet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin girdiği YKS'yi kazanan tüm öğrencileri tebrik etti.

Konya'nın, 5 üniversitesi ve güçlü akademik kadrolarıyla eğitim hayatında birçok başarıya imza attığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar eğitim anlamında yapmış olduğu yatırımlarla yüz binlerce öğrencimize kucak açan çok önemli bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konyamızda üniversitelerimiz geniş imkanları ve güçlü kadrolarıyla gençlerimizi geleceğe hazırlarken onlara kendilerini her alanda geliştirmelerine imkan sağlıyor. Sizleri geleceğe taşıyacak olan kadim şehir Konyamızı daha yakından tanımanız için davet ediyoruz. Hayatınıza farklı bir pencere açacak, geleceğinize yön verecek üniversite hayatınızda başarılar diliyorum."

Kaynak: AA