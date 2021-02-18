Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması çalışmasını değerlendirdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin yıkılarak yeni yerine taşınması çalışmalarına ilişkin, "Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda bir yıkım gerçekleştirerek, orada Konya'ya yakışır bir proje yapacağız.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin yıkılarak yeni yerine taşınması çalışmalarına ilişkin, "Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda bir yıkım gerçekleştirerek, orada Konya'ya yakışır bir proje yapacağız. İkincisi; Konya kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak" dedi.

Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin, Konya Yeni Sanayi Sitesi'ne taşınması kararını bir milat olarak niteledi.

Başkan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok da söze gerek yok, bu haliyle adeta yaşamı sonlanmış, bir ölü haline gelmişti ama cenaze töreni düzenlenememişti. Elhamdülillah pazartesi günü bunu gerçekleştirdik. Konya'nın merkezinde görüntü, çevre ve gürültü kirliğine sebep olan bir faktörü kaldırıyoruz."

Bölgenin, Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edildiğini anımsatan Altay, proje çerçevesinde 1 milyon metrekarelik alanın taşınacağını, alanın boşaltılması sonrası yerine ne yapılacağı konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını kaydetti.

Projenin Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, 800 bin metrekarelik bir alanda 2 bin 850 hak sahibinin olduğu bir yerde bunu başarabilmenin çok zor bir iş olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Süreç tamamlandığında 800 bin metrekarelik alanda bir yıkım gerçekleştirerek, orada Konya'ya yakışır bir proje yapacağız. İkincisi; Konya kendine yakışır yeni bir sanayi kazanmış olacak. Yeni sanayi, eskisinin yaklaşık 2,5 katı büyüklüğünde; yürüyüş yolları, bisiklet yolları, otopark alanları, eğitim kurumu alanları bulunuyor. Yollarla ilgili 1 milyon metrekarelik alanın tamamının yapım bedeli TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili ücretlerin hiçbirisi esnafımıza yansıtılmadı. Yani esnaf sadece kendisi için yapılan kapalı alanın arsa bedelini ve inşaat maliyetini ödüyor. Tüm altyapı giderleri TOKİ tarafından bedelsiz şekilde karşılanacak."

Altay, son olarak 2 yılda tamamlanması planlanan projenin hayata geçirilmesinde kendilerine büyük destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın