Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Polis Haftası mesajı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, Türk milletinin, emniyet çalışanlarına gönlünde farklı bir yer ayırdığını belirtti.

Emniyet Teşkilatı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında omuzlarına ağır bir yük bindiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Kalbi vatan sevgisiyle çarpan, azimle, gayretle, özveriyle görev yapan emniyet mensuplarımız, milletimizin güvenliği için yeri geldiğinde canını feda eden iş anlayışı ile 83 milyon ülke insanı tarafından takdir edilmektedir. Polisimiz bu ağır sorumluluğun gereğini, büyüklüğüne yakışır bir şekilde icra etmektedir. Bundan dolayı onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluşunun 175. yılını kutluyor, tüm emniyet çalışanlarımıza sağlık ve huzur dolu bir gelecek diliyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete intikal eden tüm emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve esenlik niyaz ediyorum."

Kaynak: AA