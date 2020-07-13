Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan İSO 500'e giren firmalara tebrik Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Konya'dan listeye 7 firmanın girmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Konyalı firmaların üreterek, ihracat yaparak ve istihdam sağlayarak ülkenin kalkınmasında önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konyalı sanayicileri ve çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Her geçen yıl Konya'dan daha fazla firmanın bu listede yer alacağına yürekten inanıyorum."

Açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yen alan Konyalı firmalar; Konya Şeker, Eti Alüminyum, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi, Aydınlar Otomotiv Endüstri Sanayi, Ova Un Fabrikası, Safa Tarım ve Enka Süt."

Kaynak: AA