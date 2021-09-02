Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Nevşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Nevşehir Belediyesi'ne Ziyaret Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Nevşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı konuk etti.

Savran, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuk büyük şehir belediye başkanına Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan'ın da katıldığı ziyarette her iki başkan çeşitli belediye projelerine ilişkin de istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve ekibini Nevşehir'de misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Savran, karşılıklı deneyimleri paylaşmak adına oldukça verimli görüşme geçirdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Savran ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir'i gezdi.

Altay'a gezisi sırasında Arkeolog Semih İstanbulluoğlu tarafından burada gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.

Kaynak: Habermetre