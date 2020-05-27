Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay bayram dönüşü esnafı ziyaret etti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak esnaf ve vatandaşların bayramını tebrik ettiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak esnaf ve vatandaşların bayramını tebrik ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde esnafları ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mevlana Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ettiği kaydedilen Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Her bayram sonu gelenek haline getirdiğimiz esnaf ve hemşehri ziyaretlerimizi dar alanda da olsa kontrollü sosyal hayat kurallarımıza uyarak yaptık. İnşallah bir sonraki bayramda ve ertesinde daha yakın oluruz."

Kaynak: AA