HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Altınekin'de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya gelerek, hasada eşlik ettiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti
09.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:08

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Altınekin'de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya gelerek, hasada eşlik ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, Konya'nın, buğday ve tahıl üretiminde Türkiye'de bir numara olduğunu belirtti.

Konya Ovası'nda, çiftçilerin kıştan bu yana emek verdiği ürünleri almaya başladığını aktaran Altay, "Yağışlar iyi, çiftçimizin ürünü iyi. Konya, buğday üretiminde, tahıl üretiminde Türkiye'de bir numara. Neredeyse üretilen ürünün yüzde 10'u Konya Ovası'nda yetiştiriliyor. Çiftçimizin büyük emeği var. Bir sanayi şehri, turizm şehri ama asıl bu topraklarda ürettiğimizle gelirimizi elde ediyoruz. Tüm çiftçilerimiz bugün buğday ve tahıl hasadıyla başlayan süreçte aslında yıl sonuna kadar hasada devam edecekler." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üretime destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin üretim yelpazesini genişletmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kazancının artırılması. Bunun için ilçe belediyelerimizle Konya Büyükşehir olarak çiftçimize her zaman destek olacağız. Hasat döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin emeği bereketli olsun. Hem fiyat açısından hem mahsul açısından bol, kazançlı bir yıl geçmesini diliyorum. Özellikle pandemi döneminde gördük ki ülkeler için stratejik olan tarımsal üretim. Tarım arzının garantisi çok önemli. Biz Konya olarak Türkiye'de tarım arzını garanti etmek için tüm çiftçilerimizle çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday taban fiyatı olarak açıkladığı 1.650 lira ovada çok büyük bir mutluluk oluşturdu. Sayın Erdoğan'a, çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. "

Açıklamada, biçerdöverle hasat yapan çiftçilere eşlik eden Altay'ın ziyaretinde, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Tığlıoğlu, Yavuz Selim Özkan, Zehra Ceylan ile AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Hançerli'nin hazır bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Otobüste bıçaklama dehşeti araç kamerasına yansıdı
Otobüste bıçaklama dehşeti araç kamerasına yansıdı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Hulusi Akar Yılmaz Tunç Berat Albayrak
Magazin Çağla Şıkel Gülben Ergen Coşkun Sabah Acun Ilıcalı
Spor Podolski Adem Büyük Tamer Tuna Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 13:59:47. #1.14#
title