Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu Açıklaması
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu Açıklaması

24.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:30
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısında bulundu Açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla yüksek riskli grupta bulunduğunu, normal hayata dönmek için vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla yüksek riskli grupta bulunduğunu, normal hayata dönmek için vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mart'tan itibaren tüm Türkiye'de geçilecek kademeli normalleşme dönemiyle yeni bir safhaya girileceğine işaret etti.

Sağlık Bakanlığının şehirleri 4 ana kademeye ayırdığına değinen Altay, "Bu kademeler, düşük, orta, yüksek ve aşırı yüksek riskli olarak ayrılıyor. Konya olarak çok kritik bir seviyedeyiz. Maalesef vaka sayılarımız hala yüksek ve risk olarak yüksek grupta bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olduğunu, çocukların okullarına gidemediğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bir an önce normal hayata dönmek için, iş yerlerimizi açabilmek için, çocuklarımızın okullarına kavuşabilmesi için vaka sayılarının düşmesi gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, aile görüşmelerinden fedakarlık edelim. Çünkü sıkıntı yaşayan esnafımız bir an önce iş yerlerini açmak istiyor. Hayatın normal akışına dönmesi için tüm Konyalılar olarak hep birlikte bu süreci atlatalım. Biraz daha sabredelim. Hepimiz çok yorulduk, zorlandık, sıkıntı yaşıyoruz ama artık son düzlükteyiz. Konya'nın bir an önce vaka sayılarında normal seviyeye düşmesi gerekiyor. Şehrimiz için, bu şehirde yaşayan insanlar için hep birlikte daha güçlü bir adım atmamız lazım. Bunu başaracağız inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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