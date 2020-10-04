Konya Büyükşehir Başkan Altay, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı
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Konya Büyükşehir Başkan Altay, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı

04.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:53
Konya Büyükşehir Başkan Altay, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlar için Konya'da, Türkiye ve dünyaya örnek olacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Açıklamasında Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Konya'ya kazandırdıklarını aktaran Başkan Altay, şunları kaydetti:

"2 bin 500 hasta kapasiteli barınakta, yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanıyla sahipsiz canlara hizmet veriyoruz. Merkezimizde yıllık ortama 6 bin civarında hayvanın kısırlaştırılması, 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılaması ve hayvanların düzenli olarak bakım ve beslenmesi yapılıyor. Yıllık bin civarında hayvanın da sahiplendirilmesi yapılıyor. Okullardan merkezimize yönelik gezi ve eğitim faaliyetleri de gerçekleştiriliyor."

Başkan Altay, sahipsiz hayvanlar için tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlandıklarını bilgisini vererek, Konya'da yemek artıklarının toplanarak modern, ileri işleme teknikleri ile havyan mamasına dönüştürücek tesisin açılışı için yürütülen çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan açılan barınakta sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir hayvan hastanesinin yer alıyor.

Barınakta "Gönüllü Hayvan Dostları Projesi" ile sokak hayvanları için kalıcı çözüm ürettilirken, tüm aşıları yapılmış, kulak küpesi ve çip takılmış köpekler, Konya il merkezi dışındaki mahallelerde ön kontrolleri yapılarak gönüllü vatandaşlara sahiplendiriliyor. Proje kapsamında şu ana kadar 4 bin 796 sokak köpeği sahiplendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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