Konya Büyükşehir bal üreticisinin yanında
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Konya Büyükşehir bal üreticisinin yanında

Konya Büyükşehir bal üreticisinin yanında
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozkır ilçesine bal dolum paketleme ve işleme tesisi kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çerçevesinde destek kazanan projeler arasında daha önce açıkladığı Bozkır Bal Dolum, Paketleme ve İşleme Tesisinin kurulumu için geçtiğimiz yıl işbirliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, bu kapsamda Bozkır'a çok önemli bir tesis kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Merkezi hükümet ve yerel yönetim işbirliğinin güzel bir örneğinin Bozkır'da sergilendiğini kaydeden Başkan Altay, "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi için bal üreticisine destek oluyoruz. Üreterek şehrimize ve ülkemize katkıda bulunan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda Bozkır için büyük önem taşıyan bal dolum, paketleme ve işleme tesisini ilçemize kazandırarak bölgedeki bal üreticilerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bozkır'a yapılacak bal dolum, paketleme ve işleme tesisi 1 milyon 300 bin liraya mal olacak.

Kaynak: Bültenler

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