Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini sürdürüyor
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Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini sürdürüyor

Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından çalışmalara destek olmak amacıyla Kastamonu'da 5, Sinop'ta 4 araç ve ekiplerle çalışmalara katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından çalışmalara destek olmak amacıyla Kastamonu'da 5, Sinop'ta 4 araç ve ekiplerle çalışmalara katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye araç ve ekip desteğini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'yi derinden etkileyen sel felaketlerinin ardından afet bölgelerindeki mücadelelere katılarak yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Altay, yaptığı açıklamada Muğla'da 3, Sinop'ta 4, Kastamonu'da da 5 ekip ve araçlarla görevde olduklarını belirterek, "Kastamonu'da ihtiyaç duyulan 25 menfezi gece yola çıkardık. Konya olarak afet bölgelerine destek olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Devletimiz ve milletimizle el ele verdik, üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini sürdürüyor
Konya Büyükşehir afet bölgelerine desteğini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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