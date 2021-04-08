Konya Büyükşehir 8. sınıflara "İzleme ve Değerlendirme Sınavı" yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle il genelindeki resmi ve özel ortaokullardaki 34 bin 288 öğrencinin katıldığı "8. Sınıflar İzleme ve Değerlendirme Sınavı"nın ikincisi yapıldı.