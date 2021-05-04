Konya Büyükşehir 4 İlçeye Daha Mezbaha Kazandırdı
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Konya Büyükşehir 4 İlçeye Daha Mezbaha Kazandırdı

Konya Büyükşehir 4 İlçeye Daha Mezbaha Kazandırdı
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle hayvancılığın gelişmesi için 4 ilçede daha mezbaha yapımlarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerin kalkınması için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek, bu kapsamda Bozkır'da hizmete sundukları mezbahanın ardından Akşehir, Yunak, Taşkent ve Doğanhisar mezbahalarının yapımını da tamamladıklarını söyledi.

Başkan Altay, yapımı tamamlanan mezbahalarda, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha sağlıklı ortamda hizmet vereceklerini belirterek, "Pandemi döneminde ilçe belediye başkanlarımızla birlikte koordinasyonumuzu en üst seviyede tutarak ilçelerimizde yatırım planlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Akşehir, Yunak, Taşkent ve Doğanhisar ilçelerimizde yapımına başladığımız mezbahalarımızı kısa bir sürede tamamlayarak, ilçelerimize kazandırmış olduk. İnşallah burada hemşehrilerimiz, gönül rahatlığıyla kesimlerini yaparak, tüketicilerimize ulaştıracaklar. İlçede yaşayan vatandaşlarımıza mezbahalarımız hayırlı olsun. "dedi.

Başkan Altay, desteklerinden dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına da teşekkür etti.

4 mezbaha yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu.

Kaynak: Bültenler

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