Konya bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

01.12.2019 02:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 02:42

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Adanaspor maçından dönen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs, TIR ile çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda, ambulans sevk edildi.

Kaynak: DHA