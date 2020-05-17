KONYA Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor
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KONYA Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor

Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyorULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr.

KONYA Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor
17.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:29

Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor

ULUSAL Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, mayıs ayı içinde dengeli yağış alındığı taktirde Türkiye genelinde buğdayda geçen yıla göre yüzde 10'luk bir rekolte artışıyla 21 milyon tona yakın ürün beklediklerini söyledi. Soylu, "Şu anda tarım takvimi olarak çok olumsuz bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. İnşallah bu süreç mayıs sonuna, haziranın ilk yarısına kadar devam ederse ülke olarak hem virüsten kurtulmanın bayramını yaparız hem de yüksek rokelteyle hububatta çiftçimiz de çifte bayram yapmış olur" dedi.

Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için 'tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretiilyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olan Ulusal Hububat Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye genelindeki buğday rekoltesinde bu yıl yüzde 10'luk bir artış beklediklerini belirtti. Buğdayda yağışın miktarından çok dağılımının önemli olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Mart, nisan, mayıs yağışları buğday- arpa üretiminde rekoltede kilit rol oynuyor. Mart ayı çok iyi gitti. Şu anda buğdayda 20,5- 21 milyon tona yakın bir beklentimiz var. Tabi bunun gerçekleşmesi nisan ve mayıs ayına da bağlıydı. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde nisan yağışları biraz beklentimizin altında gerçekleşti. Türkiye genelinde de nisan yağışları uzun yılların altında kaldı. Özellikle İç Anadolu için havaların serin gitmesi avantaj oldu. Toprağın mart ayında suya doygun bir şekilde, nisan ayına geçmesi ve hemen mayısın ilk günü itibariyle yağışlı bir periyoda girmemiz hububat ekim alanlarını rahatlattı. Şu an için her şey güzel, bir sıkıntımız yok. Mayıs ayının içinde 40-50 milimetre daha böyle dengeli bir yağış alırsak ben inanıyorum ki bu yıl geçen yıldan en az yüzde 10 daha fazla bir rekolte artışı bekliyoruz."

'TARIM TAKVİMİNDE OK OLUMSUZ BİR GELİŞME SÖZ KONUSU DEĞİL'

Havaların yağışlı gitmesinin diğer ürünler içinde önemli olduğunu ifade eden Soylu, "Sadece havanın yağışlı gitmesi buğday-arpa için değil baharlık ürünler içinde önemli. Özellikle Konya Ovası için düşünürsek mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, patates gibi bu ürünlerin sağlıklı çıkışı ve çiftçinin daha az sulama yapması yeraltı su kaynaklarının korunması çiftçinin sulama maliyetlerinin azalması yönünden çok önemli etki yapıyor. Şu anda tarım takvimi olarak çok olumsuz bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. İnşallah bu süreç Mayıs'ın sonuna Haziran'ın ilk yarısında devam ederse ülke olarak hem virüsten kurtulmanın bayramını yaparız hem de yüksek rokelteyle hububatta çiftçimizde çifte bayram yapmış olur" dedi.

KONYA Buğday rekoltesinde yüzde 10'luk artış bekleniyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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