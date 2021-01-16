Konya Bölge Adliye Mahkemesi Kadir Şeker'in dosyasını geri gönderdi
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Konya Bölge Adliye Mahkemesi Kadir Şeker'in dosyasını geri gönderdi

16.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:17
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Kadir Şeker'in dosyasını geri gönderdi

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in dosyasını, usule ilişkin ilk incelemesinin ardından bazı eksiklikler nedeniyle ilgili Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in dosyasını, usule ilişkin ilk incelemesinin ardından bazı eksiklikler nedeniyle ilgili Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Konya Baro Başkanı ve aynı zamanda Kadir Şeker'in de avukatı olan Mustafa Aladağ, müvekkilinin dosyasının gerekçeli kararın ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderildiğini anımsattı.

Aladağ, dairenin dosyayı usulen inceledikten sonra dosyayı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini söyledi.

Mahkemenin esasa girmeden yaptığı ilk incelemenin ardından iki karara vardığını aktaran Aladağ, şöyle konuştu:

"Dosyayı iki nedenle geri gönderdi. Birincisi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına avukat arkadaşımız davaya katılma talebinde bulunmuştu. Mahkeme o gün bu talebi reddetmişti. Yargıtay'ın son kararları gereği istinaf dedi ki, 'Bu derneğe gerekçeli kararı tebliğ et. İstinaf talepleri varsa dosyanın içerisine al ve bana öyle gönder.' İadenin ilk nedeni bu. İkincisi de 'Kadir hakkında yürütülen savcılıktaki soruşturma dosyası nedir, iddianame var mıdır, bunları da dosyaya ekle'. Bu usulden inceleme. Kanaatimce yeni bir yargılama olmayacak. Platforma da istinaf hakkı tanınmış oldu. Duruşma günü açmasını gerektirir her hangi bir durum yok."

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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