Konya Birahaneye Silahlı Saldırı 1 Yaralı

Konya'da bir birahaneye, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Hasne Yalı yaralandı.



Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir birahanede meydana geldi. İddiaya göre, plakaları sökülmüş siyah renkli bir otomobil ile kapalı durumda bulunan birahanenin önüne gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, camdan çıkardıkları uzun namlulu silahlarla birahaneye doğru ateş açtı. Mermileri biten ve dolu fişekleri takıp ateş etmeye devam eden şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşyerine açılan ateş sonucu birahanenin üst katında oturduğu öğrenilen Suriye uyruklu Hasne Yalı isimli kadın kolundan yaralandı. Hasne Yalı, olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasne Yalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde birahanenin duvarlarında delikler oluştuğu, yerlerde ise çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.