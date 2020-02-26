Konya binanın çatısı yandı
Haberler » Güncel » Konya binanın çatısı yandı - Haber

Konya binanın çatısı yandı

Binanın çatısı yandı KONYA'da müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

26.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:10
Konya binanın çatısı yandı

Binanın çatısı yandı KONYA'da müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Ressam Şefik Sokakta meydana geldi. Müstakil 2 katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla yükseldiğini fark edenler ekipleri verdi. Binada tahliye edildi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Çatı kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Konya binanın çatısı yandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler