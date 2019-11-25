Konya Bilim Merkezi önemli bir etkinliğe daha imza attı

25.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:33

Konya Bilim Merkezi, NASA'da çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız'ın katıldığı "Derin Uzay Misyonları" konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.



NASA Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız, Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Derin Uzay Misyonları" konulu söyleşide NASA'da yaptıkları çalışmaları ve uzay araştırmaları konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Yoğun katılımın olduğu söyleşide Umut Yıldız; evren, gezegenlerin yapısı, evrende başka canlıların olup olmadığı, güneş sistemi, NASA'nın planladığı Mars ve Ay projeleri ve karadelikler gibi merak edilen konularda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Aynı zamanda Konya Bilim Merkezi Planetaryumunda gökyüzü sunumu yapan Yıldız, takımyıldızlar, güneş sistemi ve uzaya dair merak edilen soruları da yanıtladı.



"Konya Bilim Merkezi mükemmel bir yer"



Bilim Merkezi gibi yerlerde çocukların ve gençlerin ilgisinin artırılıp, bilim ve uzay konularına yönlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, Konya Bilim Merkezi'ni çok beğendiğini ifade etti. Konya Bilim Merkezi gibi merkezlerin her şehirde olması gerektiğini kaydeden Yıldız, "Bilim Merkezini gezdikçe bilimle alakalı şeyleri görüyorum. Mükemmel bir yer. Türkiye'de uzay ve bilimle alakalı gelişmelerin oluşması için bununla ilgili daha çok insan gerekiyor. Bilim ve uzayla alakalı talep arttıkça bilime ve uzaya meraklı kişi sayısı da artacak" ifadelerini kullandı.



Kahveseverler "Bilimle Kahve Arası" etkinliğinde bir araya geldi



Konya Bilim Merkezi, hafta sonu bir başka etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Kahveseverler "Günlük Hayata Dokunan Bilim" teması altında "Bilimle Kahve Arası" etkinliğinde bir araya geldi. 500 yıllık geçmişi olan ve gündelik hayatta sıkça tüketilen kahvenin bilimsel yönleri, çeşitli deneyler aracılığıyla katılımcılara anlatıldı. Ayrıca mikroskopla kahvenin içeriğini gözlemleyen katılımcılar, farklı coğrafyalarda yetişen kahvelerin kimyası hakkında da bilgi sahibi oldu. Etkinlik, kahve telveleri ile yapılan resim yarışması ile sona erdi.



Etkinliğe katılan misafirler kendilerine farklı bir deneyim yaşatan Konya Bilim Merkezi yetkililerine teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA