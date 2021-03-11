Konya Bilim Merkezi Ankara'daki öğrencileri bilimle buluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin, TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla TÜBİTAK ile Ankara'nın kırsal kesimlerinde belirlenen okullarda "Bilim ve Teknoloji Buluşması" programları yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin, TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla TÜBİTAK ile Ankara'nın kırsal kesimlerinde belirlenen okullarda "Bilim ve Teknoloji Buluşması" programları yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikler Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane Şehit Eyüp Ensar Ulaş ile Elmadağ ilçesindeki Üçevler Aytekin Keser ilk ve ortaokullarında düzenlendi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilim Merkezi'nin 7'den 70'e her yaştan insana bilimi sevdirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında TÜBİTAK ile ortaklaşa çeşitli etkinliklere imza attıklarını kaydeden Altay, "Kırsal kesimdeki öğrencileri bilimle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Konya Bilim Merkezi eğitmenlerinin anlatımıyla kodlama, yaşam bilimleri, matematik ve tasarım alanlarındaki eğitim materyalleri üzerinden 186 öğrencinin atölye çalışmalarına katıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dezavantajlı öğrencilerin bilimle buluşturulduğu etkinliklerde, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bilim Tırı' içinde bulunan interaktif sergi düzenekleri öğrencilere anlatıldı. Daha sonra eğitmenler tarafından geçekleştirilen bilim gösterilerinde öğrenciler, son teknoloji robotlar ile birebir etkileşim halinde bulundular ve sıvı azot üzerinden maddenin hal değişimlerini gözlemlediler."

Etkinliklere TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katıldığı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı