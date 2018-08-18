Konya Biçerdöver, Göl Üzerinde Taşındı

Biçerdöver, göl üzerinde taşındı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde adada buğdayın hasadını yapan biçerdöver, platform sayesinde teknelerle göl üzerinden kıyıdaki mahalleye taşındı.

Türkiye'nin en büyük tatlı gölü arasında yer alan ve 650 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü'nde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Bu adalardan halk arasında 'Çeçen Adası' olarak bilinen Yeltenli Adası'nda ise tarımsal faaliyetler yapılabiliyor. Adada tarlası bulunanlar çiftçilerden bazıları buğday, arpa ve nohut ekti. Buğday ve arpanın hasadı ise adaya götürülen biçerdöver sayesinde yapıldı. Hasadın ardından biçerdöver tekrar kıyıdaki Çiftlik Mahallesi'ne taşındı. Biçerdöver her yıl adaya zorluklarla götürülüp, getiriliyor. Çiftçiler biçerdöveri duba adını verdikleri platforma yüklüyor. Ardından da platformu teknelerle çekilerek Çiftlik Mahallesi'nin kıyısına ulaştırıyor. Bu yöntem adaya götürülen traktör ve diğer tarım aletleri içinde uygulanıyor.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan, Yeltenli adası yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Tarlası olan kişiler burada arpa, buğday ve çeşitli ürünleri ekiyor. Ürünlerin hasadı ve diğer işlemleri için kullanılan biçerdöver, traktör ve tarım aletleri ise suda duba üzerinde taşınıyor. dedi.