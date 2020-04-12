KONYA Beyşehir'in sessiz sokakları havadan görüntülendi Beyşehir'in sessiz sokakları havadan görüntülendiKONYA'nın Beyşehir ilçesinde de sokağa çıkma yasağına uyuldu.

Beyşehir'in sessiz sokakları havadan görüntülendi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde de sokağa çıkma yasağına uyuldu. Sokak sessizliği ve Beyşehir Gölü'nün güzelliği havadan görüntülendi. Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde yasağa uydu. Sessizliğin hakim olduğu sokaklar ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü de havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA