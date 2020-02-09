: Konya beyşehir gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası-1

09.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:56

Beyşehir Gölü'nde, boy limitinin altında balık avlayanlara para cezası

KONYA'da, Beyşehir Gölü'nde boy limitinin altındaki balıkları oltayla avlayan 3 kişiye, 1000'er lira ceza uygulandı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gölde boy limiti altında balık avlayanların, amatör balıkçılar olduğunu belirterek, bu tip avlanmanın göldeki balık üretiminin çoğalmasına engel olduğunu belirtti.

Beyşehir Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölün kıyısında, iskelede oltayla balık avlayan 3 kişiyi fark etti. Tutulan balıkları inceleyen ekipler, yaptıkları ölçümlerde, 26 santimden küçük olmaması gerekirken, 10- 15 santim boyunda olduğunu saptadı. Bunun üzerine yaklaşık 60 balığa el koyuldu. Balıklardan canlı olanlar ise göle tekrar bırakıldı. 3 kişiye 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000'er lira para cezası uygulandı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kurt, kooperatife ait 465 ruhsatlı teknelerinin bulunduğu belirterek, "Geçimini balıkçılıkla yapanlar zaten hiçbir şekilde boy limitine uymayan veya kaçak avcılık sistemi dediğimiz usulsüz avcılık sistemiyle avlanmazlar. Şu an da yakalanan kişilerin çoğu kamuda çalışan veya günübirlik gelen kişilerdir. Bütün kurumlarımız gölde görevini yapıyor ve sürekli denetliyorlar. Cezalar da ağır ve caydırıcı olmaya başladı. Yeni çıkan yasayla kişi başı 81 bin lira ceza kesilecek. Daha önce 1100 lira para kesiliyordu. Şu an 81 bin lira ceza caydırıcı bir cezadır" diye konuştu.

Başkan Kurt, boy limiti altında balık avlanmasının, göldeki balık üretiminin çoğalmasına engel olduğunu belirtti.

Gölde balıkçılık yapan Hüseyin Karaboyun ise "Biz gölden geçimini sağlayan balıkçılar asla boy limitinin altında balık avlamayız. Çünkü biz üreticiyiz. Bu şekildeki avlanma üretime engel oluyor. Bizim hakkımızı gasbetmiş oluyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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