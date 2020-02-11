Konya beyşehir'de, kaçak avcılara 420 bin lira para cezası
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Konya beyşehir'de, kaçak avcılara 420 bin lira para cezası

Beyşehir'de, kaçak avcılara 420 bin lira para cezasıKONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayan 5 kişiye toplam 420 bin lira para cezası kesildi.

11.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:50
Konya beyşehir'de, kaçak avcılara 420 bin lira para cezası

'de, kaçak avcılara 420 bin lira para cezası

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayan 5 kişiye toplam 420 bin lira para cezası kesildi.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Gölkaşı Mahallesi'nde elektroşokla balık avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda gece yarısı kepçelerin suya atılarak avlanma yapıldığını, Kıstıfan Adası'nın batı tarafındaki sazlık alanın bu amaçla kullanıldığını tespit etti. Hemen bölgeye giden jandarmayı gören, kaçak avcılar tekneleriyle kaçmak istedi. Jandarma tarafından yolları kesilerek durdurulan balıkçı teknesinde T.D, A.Ö, H.Ç, K.A. ve D.A. yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde tüfekle vurulduğu tespit edilen 2 sakar meke ve elma baş patka ördek ile göle atılmış av tüfekleri bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği, 5 kişiye toplam 420 bin 185 lira para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Konya beyşehir'de, kaçak avcılara 420 bin lira para cezası
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