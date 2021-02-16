Konya, kar yağışıyla bembeyaz; 12 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara

?KONYA, gece başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İlçelerde eğitime uzaktan devam ediliyor.

Kentte kar yağışı gece başladı, sabah da etkisini artırdı. Konyalılar da güne kar manzarasıyla başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Beyşehir, Akören, Derebucak, Ilgın, Güneysınır ve Hüyük'te yüz yüze eğitime 1 gün ara verilerek, uzaktan yapılmasına karar verildi.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinde aralıklarla yoğun olarak devam etmesi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. 3 TIR ÇARPIŞTI

Öte yandan Ankara- Konya yolu Kulu makasında da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 3 TIR çarpıştı. Kaza nedeniyle Konya yönüne gidişler, tali yoldan verildi.

- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı