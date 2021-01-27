Konya, beyaza büründü
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Konya, beyaza büründü

27.01.2021 18:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:43
Konya, beyaza büründü

KONYA'nın Toros Dağları eteklerinde bulunan Hadim, Bozkır, Taşkent ve Seydişehir ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

KONYA'nın  Toros Dağları eteklerinde bulunan  Hadim, Bozkır, Taşkent ve Seydişehir ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Seydişehir- Antalya karayolunda ise zincirsiz araçlar ile kamyon ve TIR'ların geçişine izin verilmedi. 

Orta Toros olarak bilinen Hadim, Bozkır,Taşkent ve Seydişehir ilçeleri kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgedeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Kar, Seydişehir- Antalya karayolunda da ulaşımın aksamasına neden oldu. Özellikle Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfır metreye kadar düştü. Seydişehir ilçe merkezi çıkışında önlem alan polis, zincirsiz  araçlar ile kamyon ve TIR'ların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Konya, beyaza büründü
Konya, beyaza büründü
Konya, beyaza büründü
Konya, beyaza büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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