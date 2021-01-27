Konya, beyaza büründü

KONYA'nın Toros Dağları eteklerinde bulunan Hadim, Bozkır, Taşkent ve Seydişehir ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Seydişehir- Antalya karayolunda ise zincirsiz araçlar ile kamyon ve TIR'ların geçişine izin verilmedi.

Orta Toros olarak bilinen Hadim, Bozkır,Taşkent ve Seydişehir ilçeleri kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgedeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Kar, Seydişehir- Antalya karayolunda da ulaşımın aksamasına neden oldu. Özellikle Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfır metreye kadar düştü. Seydişehir ilçe merkezi çıkışında önlem alan polis, zincirsiz araçlar ile kamyon ve TIR'ların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı