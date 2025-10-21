Haberler

Konya Belediyesi ekmek olayı nedir?

Konya Belediyesi ekmek olayı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fenni Fırın'da çekilen görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yayılan videolarda, belediyenin dar gelirli vatandaşlara büfelerde satışa sunduğu ekmeklerin üretildiği fırında tonlarca ekmeğin belediyeye ait bir kamyona rastgele yüklendiği görülüyor. Görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu ekmeklerin piyasada satılabilecek durumda olmadığını belirterek, "Bu ekmekler hayvanlara yem olarak değerlendirilmek üzere rehabilitasyon merkezine gönderilmiştir. Olay münferittir, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır" ifadelerini kullandı.

KONYA BELEDİYESİ EKMEK OLAYI NEDİR?

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fenni Fırın'da çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde, belediyenin dar gelirli vatandaşlara uygun fiyata satışa sunduğu ekmeklerin üretildiği fırında tonlarca ekmeğin belediyeye ait bir kamyona rastgele atıldığı görülüyor.

EKMEKLERİN EZİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan videolarda, kamyon kasasına doldurulan bayat ya da üretim hatalı ekmeklerin işçiler tarafından ayakla ezildiği anlar yer aldı. Bu sahneler kamuoyunda infiale yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, Fenni Fırın'ın son teknoloji makinelerle üretim yaptığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fenni Fırın, Konya halkına en kaliteli ve hijyenik ekmeği 9 lira gibi uygun bir fiyatla sunmaya devam etmektedir."

EKMEKLER HAYVANLARA VERİLMEK ÜZERE TOPLANDI

Belediye, kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki ekmeklerin piyasaya sunulamayacak durumda olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yeni makinelerin test süreci sırasında ortaya çıkan ve satışa uygun olmayan ekmekler, hayvanlara verilmek üzere Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu durum yalnızca bir defaya mahsus yaşanmıştır. Fenni Fırın, zam yapmadan eski fiyatla üretime devam etmektedir." denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Fener'den gidiyor! İşte yeni adresi
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.