Konya Belediyesi ekmek olayı nedir?

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, söz konusu ekmeklerin piyasada satılabilecek durumda olmadığını belirterek, "Bu ekmekler hayvanlara yem olarak değerlendirilmek üzere rehabilitasyon merkezine gönderilmiştir. Olay münferittir, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır" ifadelerini kullandı.

KONYA BELEDİYESİ EKMEK OLAYI NEDİR?

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fenni Fırın'da çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde, belediyenin dar gelirli vatandaşlara uygun fiyata satışa sunduğu ekmeklerin üretildiği fırında tonlarca ekmeğin belediyeye ait bir kamyona rastgele atıldığı görülüyor.

EKMEKLERİN EZİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan videolarda, kamyon kasasına doldurulan bayat ya da üretim hatalı ekmeklerin işçiler tarafından ayakla ezildiği anlar yer aldı. Bu sahneler kamuoyunda infiale yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, Fenni Fırın'ın son teknoloji makinelerle üretim yaptığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fenni Fırın, Konya halkına en kaliteli ve hijyenik ekmeği 9 lira gibi uygun bir fiyatla sunmaya devam etmektedir."

EKMEKLER HAYVANLARA VERİLMEK ÜZERE TOPLANDI

Belediye, kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki ekmeklerin piyasaya sunulamayacak durumda olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yeni makinelerin test süreci sırasında ortaya çıkan ve satışa uygun olmayan ekmekler, hayvanlara verilmek üzere Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu durum yalnızca bir defaya mahsus yaşanmıştır. Fenni Fırın, zam yapmadan eski fiyatla üretime devam etmektedir." denildi.