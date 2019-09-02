Konya bebek arabası hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

02.09.2019 13:16

Bebek arabası hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kadının, apartmanın kapısının önündeki bebek arabasına alıp gitmesi güvenlik kamera görüntülüreni yansıdı. Polis, bebek arabasını çalan kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, 24 Ağustos günü Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın kapısının önündeki bebek arabası çalındı. Sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, bebek arabasının bir kadın tarafından çalındığını belirledi. Kadının arabayı alıp uzaklaşması ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA