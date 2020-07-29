Konya bayram namazı saat kaçta? Konya ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

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Kurban Bayramı'nın gelişiyle, bayram namazı kılınacak vakitle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dinin iki büyük bayramından olan Kurban öncesi bayram namazı saatlerini kullanıcıların erişimine açtı. Kurban Bayramı'nda camileri dolduracak olan cemaatin heyecanla beklediği bayram namazı için saatler haberimizde...

KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Büyük şehirlerden biri olan Konya'da, Kurban Bayramı namazı saat 6:24'de cemaat ile idrak edilecek.

KONYA İLÇELERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

AKŞEHİR - 6:28

ALTINEKİN - 6:22

CİHANBEYLİ - 6:21

ÇELTİK - 6:25

DERBENT - 6:26

DOĞANHİSAR - 6:27

HÜYÜK - 6:28

ILGIN - 6:26

KADINHANI - 6:25

KARATAY - 6:24

KULU - 6:20

MERAM - 6:24

SARAYÖNÜ - 6:24

SELÇUKLU - 6:24

TUZLUKÇU - 6:27

YUNAK - 6:26

AHIRLI - 6:27

AKÖREN - 6:26

BEYŞEHİR - 6:28

BOZKIR - 6:27

ÇUMRA - 6:24

DEREBUCAK - 6:29

EMİRGAZİ - 6:19

EREĞLİ-KON - 6:19

GÜNEYSINIR - 6:25

HADİM - 6:26

HALKAPINAR - 6:18

KARAPINAR - 6:20

SEYDİŞEHİR - 6:28

TAŞKENT - 6:26

YALIHÜYÜK - 6:27

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.