KONYA Başkan Altay: Koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir
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KONYA Başkan Altay: Koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir

KONYA Başkan Altay: Koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir
06.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:20

Başkan Altay: Koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettirKONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Koronavirüs süreci bisikletin geleceğin ulaşım aracı olduğunu bize bir kez daha gösterdi.

Başkan Altay: Koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Koronavirüs süreci bisikletin geleceğin ulaşım aracı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bisiklet, sosyal mesafeye en uygun, koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracıdır" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Uğur İbrahim Altay, Konya'nın coğrafi özelliği itibarıyla bisiklet sürmek için en uygun illerden birisi olduğunu ifade ederek, kentte yaygın olan bisiklet kullanımının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Konya'nın yapısı itibariyle bir bisiklet şehri olduğunun altını çizen Başkan Altay, 'Bisiklet kullanımının daha çok artması için 320 kilometresi şehir merkezinde olmak üzere şehir genelinde 550 kilometre bisiklet yolu yaptık. Ayrıca bisiklet kullanımının daha güvenli hale gelmesi için de çaba sarf ediyoruz. Konya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çeşitli etkinliklerle 100 bin çocuğumuza bisiklet hediye ettik. İnsanımızın hem fiziksel sağlık hem de ruh sağlığı açısından önemli bir araç olan bisiklet sporunu yapabilecekleri alanları yaygınlaştırmak için gayretimiz devam edecek' dedi.

DAHA SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN BİRLİKTE PEDAL ÇEVİRELİM

Türkiye'nin 'Avrupa Bisiklet Ağı'na entegrasyon sağlamaya hazırlandığını, bu anlamda en hazır şehrin de Konya olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Koronavirüs salgını süreci bisikletin geleceğin ulaşım aracı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bisiklet, sosyal mesafeye en uygun, koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracıdır. Bisiklet, karbon salınımının olmadığı tek şehir içi ulaşım aracıdır. Daha sağlıklı ve güzel bir dünya için birlikte pedal çevirelim' ifadelerini kullandı.

KONYA Başkan Altay: Koronavirüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir

Kaynak: DHA

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